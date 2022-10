Sobre el sedimento del dragado del río Guayas

Por no tener una clara y definida posición ideológica, aliados de partidos políticos que perdieron la vergüenza y la voluntad popular, ahora se valen de algunos “ingenuos” de la pantalla chica para ver si a río revuelto ganan las próximas elecciones dentro de la Prefectura del Guayas. Ya nadie cree que el dragado del Guayas costará lo que estaba presupuestado; a lo mejor queda como recuerdo de quien ya no está más entre nosotros. Con la señora González a la cabeza suman 13 “famosos” que quieren ganar la Prefectura. Sin embargo, ninguno ha tenido aún la valentía suficiente para decirle al pueblo que tampoco saben si les alcanzará el tiempo para terminar la obra en los 90 días anunciados por el Consorcio Dragados por Guayas. La clase oprimida dice estar cansada de tantos engaños pintados en letreros luminosos que pagamos los guayaquileños, por lo que varias mujeres de Durán advirtieron que si se logra la extracción del sedimento que por siglos ha permanecido en el río, no busquen a nadie para que les regalen el voto en 2023; se estaría fraguando un negociado con la venta anticipada del relleno hidráulico. Y los que perdieron dinero en sembríos y crianza de ganado dicen vivir una época triste y nefasta por culpa de quienes se enriquecieron de la noche a la mañana. Y que si queremos que el río recupere su majestuosidad, debemos hacerlo de la mano de gente honesta.

José Emilio Ruiz Ortiz