Con orgullo volveremos a escuchar las sagradas notas de nuestro himno en un Mundial.

Da mucha alegría y levanta la autoestima a toda una nación esta clasificación lograda por el equipo nacional de fútbol, en un país donde a diario solo se escucha y se ve sicariatos, droga y las autoridades no pueden hacer nada, simplemente por temor o ineptitud, paros que por "quítame estas pajas se originan", o riñas políticas en ese circo llamado Asamblea, entre los "padres de la patria", que solo legislan a su conveniencia en su gran mayoría, por no decir todos, y hacen de este país ingobernable.

Deberían emular lo de nuestros pesistas, marchistas, ciclistas y hoy nuestra selección de fútbol, que nos dan alegría y nos hacen sentir llenos de orgullo como ecuatorianos, a pesar del desempleo y de la carestía de la vida.

Aprendan de nuestros deportistas y al menos den una alegría a este país que tanto lo necesita, señores asambleístas.

Hagamos patria, como debe ser, trabajando y legislando honestamente para esos 18 millones de compatriotas.

Mientras, felicitaciones a la TRI.

Que el metal no los corrompa a futuro. Y a cantar ese himno a todo pulmón en Qatar: ¡Salve oh paTRIa, mil veces oh paTRIa!

Lenin Bastidas Morán