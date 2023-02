Salinas: Sodoma y Gomorra

Autoridades policiales y militares brillaron por la ausencia en una ‘Venecia, sin globos no hay paraíso’. Lo que sí hubo fue repugnancia, inconsciencia, irrespeto, abuso exagerado, violencia, vulgaridad, desnudos, como si fuera un chongo, y estripers disfrazados de delincuentes. Qué pena que el turista no pueda visitar las playas sin hacer daños a terceros, sin violar propiedad privada, y embriagarse y beberse hasta el mar para plasmar su algarabía alcohólica. Manoseadas y grabadas con autorización de su proxeneta. Hurto de retrovisores de los vehículos y asaltos a mano armada a turistas. Esperemos que no se repitan esos bochornosos alborotos, con movimientos húmedos y orgásmicos.

Javier Valarezo Serrano