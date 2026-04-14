El riesgo de la dictadura: El Gobierno ecuatoriano y el control de instituciones

El control autoritario se apodera de las instituciones democráticas, dejando a las entidades clave del país bajo sombra y amenaza.Inteligencia Artificial

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Lamentablemente la ciudadanía contempla sin inmutarse cómo el nefasto gobierno que rige nuestro destino se va apoderando sistemáticamente de las instituciones de control político creadas por la Constitución, intentando implementar un sistema dictatorial que le permita someter a los ecuatorianos.

Se aprecia con descaro que no se respetan los cánones legales vigentes y se actúa contra los intereses nacionales, entregando parte de la soberanía al permitir la presencia de militares extranjeros, pese a que la Carta Magna y la voluntad popular expresada en referéndum lo prohíben.

No se respetan mandatos judiciales, como lo hace el Ministro de Trabajo al no acatar la decisión de una jueza de eliminar el impedimento de una funcionaria para que asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El régimen mantiene sometido a un débil presidente de la Corte Nacional de Justicia, que obedece el ilegal pedido de enviar una terna innecesaria, sin acatar una decisión judicial firme, incumpliendo su deber como máxima autoridad judicial.

El CNE y el adelanto de comicios sin justificación



Tampoco el Consejo Nacional Electoral escapa, al mostrarse sumiso al Ejecutivo y adelantar comicios seccionales sin sustento técnico ni legal, generando polémica y malestar nacional.

El Consejo de Participación Ciudadana, con integrantes cuestionados, continúa un inconstitucional concurso para designar vocales de la Judicatura, pese a no ser necesario.

Asimismo, el fiscal encargado y el contralor enfrentan cuestionamientos, siendo este último señalado por iniciar auditorías dudosas contra magistrados no alineados con el Ejecutivo.

Es hora de que el pueblo reaccione ante estas arbitrariedades de un gobierno que busca concentrar el poder y favorecer a grupos oligárquicos, poniendo en riesgo la democracia y los intereses nacionales. Los responsables deben ser sancionados conforme a la ley.