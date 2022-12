Retiren títulos a abogados y jueces infractores

La lucha contra la corrupción debe ser una acción integral de la sociedad. Causa estupor, por decir lo menos, el presenciar tanto atropello e irrespeto de las leyes por parte de algunos abogados y jueces que, amparados en un código penal creado por delincuentes para delincuentes, cometen tantos disparates hurgando en los agujeros legales (¿dejados a propósito o por ignorancia?), o simplemente interpretando o atropellando a su antojo disposiciones legales, e irregularidades. También es inconcebible que colegios de abogados o la academia guarden silencio, siendo ellos los llamados a tomar acciones ejemplarizadoras. Las herramientas existen: retiro de licencias o de títulos de por vida. Esto impediría que los infractores vuelvan a actuar en esa o en ninguna otra profesión; y que no vengan con las cantaletas de que esto sería un atentado contra el derecho al trabajo. Tienen derecho a trabajar, en el caso de los profesionales, los que honran su profesión, dejando en alto el nombra de la universidad que les concedió el título. No se entiende cómo las universidades o los colegios de abogados son incapaces de velar por su propio prestigio. Los niveles de actuaciones totalmente irregulares son evidentes hasta para los legos en leyes que nos percatamos de las barbaridades cometidas. La no acción los convierte en cómplices del desastre que están causando. El periodismo debe enfocarse en encontrar qué universidad confirió el título a cada uno de los jueces que no muestran respeto a su profesión y a qué colegio de abogados pertenecen, a ver si se despierta la conciencia y les quitan la posibilidad de continuar actuando.

José M. Jalil Haas