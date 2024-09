Cartas de lectores: Reelección de Noboa, una buena inversión para Ecuador

El país está en crisis, originada por la dictadura de Correa; para colmo, los ‘Jaimitos’ y la delincuencia organizada, aupada por los narcoterroristas, persisten en intervenir en las elecciones para retomar el poder. Hace bien el presidente Noboa en robustecer su campaña electoral para acrecentar su aceptación; para Ecuador sería muy buena inversión reelegir un presidente de las características de Noboa, quien ha demostrado firmeza y objetividad en sus ejecutorias. Requiere más tiempo para completar el desarrollo de su agenda gubernamental, que incluye principalmente proscribir del territorio ecuatoriano la delincuencia organizada y la narcopolítica, para que los ciudadanos podamos vivir y trabajar en paz. Urge que el presidente inicie las gestiones para recuperar los miles de millones de dólares atracados durante la década correísta y que de su avance se informe oportunamente a la ciudadanía. Ese inmenso capital serviría para financiar el pago de la deuda interna y externa, la construcción de reales centrales eléctricas y refinerías técnicamente planificadas, activación del agro en todas las regiones, desarrollo de programas masivos de educación (para que la población aprenda a empoderarse y soluciones los problemas), implementación de un programa de control de natalidad, reestructuración y reducción del aparato burocrático del Estado, etc. Cuán reconfortante es conocer que la justicia norteamericana ha juzgado y condenado a Carlos Pólit y que incluyó a su hijo John en la investigación, para que no intente eludirla. Vergüenza deben sentir el Poder Judicial ecuatoriano, fiscales, jueces y abogados; su complicidad queda demostrada. Qué bien que la señora fiscal continúe sumando logros, lo que demuestra a los ecuatorianos y al mundo que si existe voluntad, decisión y trayectoria limpia se puede hacer justicia. Mientras, en la agenda gubernamental sigue siendo imperativa la consulta popular tendiente a deshacer la resolución que impide la explotación petrolera en el Yasuní (ITT) y detener el desmantelamiento de su infraestructura. En esta crisis el país no puede darse el lujo de guardar bajo tierra ese importante tesoro. El presidente no debe eludir la obligación de impulsar con contundencia la ejecución de la alerta roja (Interpol) que pesa sobre el prófugo de la justicia Rafael Correa, por una pena juzgada. Si desea regresar a Ecuador que lo haga, pero a guardar prisión, y responda por todos los delitos cometidos durante su narcodictadura.

Leonardo Cueva Piedra