Radar en Montecristi

La provincia de Manabí, a vuelo de pájaro, no tiene elevaciones que excedan los 700 metros sobre el nivel del mar y el cerro de Montecristi supera con poco los 600 m sobre el nivel del mar. Es la única elevación, tal vez a 150 kilómetros a la redonda. Ese mismo cerro y su población están a 13 kilómetros de la costa y de Manta a 12 kilómetros; domina, posiblemente, de 100 a 200 kilómetros a la redonda y más hacia el oeste, hacia el océano Pacífico. El radar está localizado a 600 metros sobre el nivel del mar. La idea es que monitoree el tránsito de aeronaves las 24 horas del día, los 365 días del año. Para no ser detectadas, cerca de llegar a las costas, estas vuelan a una altura menor a los 100 metros. Pero entonces, entre los 600 metros y los 100 metros de altura habría 500 metros de diferencia. Había razones para antagonizar con la población de Montecristi. En una de las laderas del cerro Montecristi, hace pocos años ya empezaron a extraer material de canteras. ¿Las FF. AA. sabían eso? Hasta hace pocos años esa provincia y sus instituciones públicas contaba con el equipo caminero más grande del Ecuador. Los habitantes de Montecristi consideraban a este cerro como algo único, distinto, particular para ellos. ¿Cuál es el problema con eso?

Mario Guerrero Burgos