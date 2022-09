¿Quiénes eligieron a estos asambleístas?

Los asambleístas, en número de 137, tienen por función específica reformar las leyes vigentes; fueron elegidos para legislar y fiscalizar; además, los ecuatorianos pagamos sus sueldos de nuestros impuestos para que trabajen. Deberían eliminar la tabla de consumo de drogas; pretenden un absurdo jurídico: revisar la devolución de la pensión vitalicia a dos exmandatarios sentenciados por actos de corrupción, cuando lo que deberían hacer es exigirles que devuelvan todo lo robado; que se reforme y cambien algunos artículos vigentes del COIP, dado que hoy permite a los delincuentes una vez que han sido detenidos por cualquier situación que salgan libres con medidas sustitutivas, alternativas, con arresto domiciliario, grillete. ¿Qué han hecho de positivo? Nada. Aprobaron la ley para subir impuestos, negaron la ley para atraer inversiones, amnistiaron a los vándalos que cometieron desmanes, saqueos e incendios en la capital en octubre de 2019. Quisieron destituir (no lo consiguieron porque no pudieron obtener los votos) a los miembros del Consejo de la Judicatura. Ahora ellos se creen insustituibles y creen que gozan del favor y votos de la ciudadanía: algunos de ellos van a renunciar a sus respectivas curules para candidatizarse para alcaldes o prefectos en sus respectivas provincias, como si esto fuera una gran noticia. ¿Acaso no les habrán dicho a estos señores asambleístas que tienen el rechazo de la ciudadanía en el orden del 91,30 %?

Roberto Flores