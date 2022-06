Pútrida Asamblea Nacional

En la Asamblea no existen choques de ideologías, sino pugna insaciable por el “te doy mi voto a cambio de contratos o instituciones públicas”; la mayoría de asambleístas se han nutrido de la extorsión. Otro asambleísta: en el imperio ‘yankee’ disfrutando con personas de dudosa reputación, procedencia y actuar. Rechazamos aquellos grupos de poder legislativo o familiar de un partido político que intentan secuestrar las instituciones públicas que quedan, como el Cpccs, colocando el ejemplo de la Defensoría del Pueblo: el encargado no cumple con el perfil, algo inaceptable e intolerable. Es hora de que la ciudadanía se empodere sin manipulación política descompuesta, en busca de su esencia matriz: ser mandante; a su vez, es quien dirige y ordena el destino con sus propias decisiones al mandatario y este debe cumplir a cabalidad. Nos hemos equivocado al elegir asambleístas gánsteres vestidos de políticos, otros que leen su discurso y se duermen en plena sesión legislativa, entre codazos y agresiones verbales entre féminas, CAL conformado por carroñeros y esbirros de la política. Somos muy sensibles a la demagogia, populismo y mediocridad; estamos a tiempo de reflexionar, corregir y ejecutar acciones concretas con gente seria; así como vamos, el futuro de nuestros hijos y nietos será miserable si no actuamos ya. ¡Rechazo la corrupción, narcopolítica, caudillismo e inseguridad, por eso, se necesita urgentemente la revocatoria de mandato parlamentaria!

Jaime Andrés Véliz Ortiz