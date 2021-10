El proyecto de ley, Creando oportunidades

Desde hace cuatro meses he creído y sigo creyendo aún que los integrantes de este gobierno son personas coherentes, capaces y sensatas; conscientes de que recibieron un país destruido y quebrado, saqueado en todos sus estamentos, despilfarradas sus finanzas públicas durante 14 años por gente inepta, corrupta, con contadas excepciones: los robolucionarios del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo y de Puebla, vagos teóricos que nunca administraron ni siquiera una tienda. Hace pocos días el presidente entregó a la Asamblea un proyecto de ley con carácter de urgente y dos reformas: tributaria y laboral. Según el Ejecutivo, herramientas necesarias para poder gobernar. En lo laboral me parece un despropósito pretender que un empleado indemnice al empleador con un salario básico unificado por despido por causa justa. En otro ámbito: el empleador podrá dar por terminado el contrato, sin necesidad de trámites, por causas justas, o sea de manera unilateral y sin más. Los contratos a pruebas actuales son a 90 días, la propuesta es por 150 días; entonces el suplicio o martirio por saber si me quedo o no en la empresa se alarga a dos meses más. No creo que los asambleístas pretendan que se apruebe al menos con estas tres situaciones. En lugar de ver mejoras laborales, el trabajador se verá más afectado. Sencillamente no estoy de acuerdo. A veces entiendo, ahora con mayor razón, a esas personas que se quieren ir de este país aun a costa de sus propias vidas, pagando a miserables coyoteros altas sumas de dinero, endeudándose de por vida, para llevar una vida mejor.