“Asegura tu futuro, vota por nosotros” decía una publicidad que pasó cerca de mí cuando fui a comprar unas cosas que hacían falta en mi casa. Y pensar que otros regalan pollos, otros ofrecen cualquier tipo de dádivas, otros ofrecen “empleos dignos”, otro candidato ofrece un tren eléctrico elevado para esta ciudad. A nivel nacional existen 77 mil candidatos inscritos para las próximas elecciones en la primera semana de febrero, de los cuales el 98 % no tiene ni siquiera título académico de tercer nivel. Nuevamente intervienen: modelos de televisión, faranduleros, exjugadores de fútbol; hay otros que ni siquiera han declarado el pago del Impuesto a la Renta de los últimos 3 años y ni declarado su propio patrimonio. ¿Qué será, que ni siquiera sabrán cómo se hace? Y parece mentira y paradójico, pero, en otros casos este es negativo (?) ¿Qué será?, ¿que las deudas y obligaciones superan a sus bienes propios; de Ripley, pero cierto. ¿Qué pensarán? ¿Que se revertirá esto al hacerse millonarios si resultan elegidos? Otros tienen juicios y demandas pendientes, algunos tienen infracciones de tránsito no canceladas; increíble, pero cierto. Esto no va a cambiar jamás, mientras no se cambien las actuales leyes de elecciones. Ese día domingo 5 llevaré un marcador de color negro de punta gruesa, permanente. La respuesta se la dejaré a la imaginación de la gente.

Roberto Flores