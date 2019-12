“La procuración de tejido ocular”

Como médica residente del hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, realizo las ablaciones de globos oculares para pacientes en espera de un trasplante de córnea. Me llama la atención que habiendo valorado unas córneas íntegras de un donante de 25 años, quien sufrió trauma craneoencefálico por accidente de tránsito, estas sean rechazadas por la Indot. Según el informe, por un leucoma en ambos ojos. Conozco el leucoma (cicatriz corneal) y de haberlo visto no hubiera realizado la ablación. Quiero errar y no pensar que detrás de esto se están beneficiando terceros. ¡Que no se respete una lista de espera ni al hospital que hace la procuración del tejido!

Md. Verónica Gaibor