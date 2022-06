Un parque y el puente que conecta Urdesa con el Albán Borja, deteriorados

Los parques en una ciudadela como Urdesa Central deberían ser un lugar de encuentro entre vecinos, para disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente, al actual Municipio y su departamento de Áreas Verdes no les interesa cómo lucen. El descuido es total, las plantas y árboles sin mantenimiento, el césped no existe, es solo monte. Las bancas, sucias y con grafitis. No hay guardianía. Es un parque angosto pero llega hasta donde termina la calle Costanera. Para caminar sería ideal, pero no brinda seguridad. La acera inmunda necesita limpieza y pintura. Al pie está el puente que une Urdesa con el centro comercial Albán Borja. Allí acaban de poner letreros para que no se estacionen autos. Lo importante es que pongan la velocidad máxima pues transitan como en autopista. El centro comercia está tan cerca de mi domicilio que deseo ir caminando, pero es peligroso. El piso y las barandas están inmundos. Las señales de tránsito en el piso, borradas. No hay alternativas para ir al Albán Borja caminando. En el otro lado del puente que recorro cuando salgo del Centro de Adultos Mayores hay el mismo problema; ya han puesto un letrero de mermar la velocidad, pero los vehículos hacen caso omiso. Desearía poder ir caminando por salud y por ahorro pues por una carrera corta los choferes cobran $2; son $ 4 en total para ir todos los días al Centro de Adultos Mayores.

Laura Gómez Serrano