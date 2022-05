País fallido, corrupto, dinamitado y terrorífico

Civiles, militares y policías por acción y omisión, responsables de la violencia y saqueo iniciados hace 15 años. Los garroteros de Correa mataron el Estado de derecho en el TC y los diputados de los manteles. Mentira, fraudes electorales, golpismo, terrorismo, narcotráfico, desaparición de personas, chantaje, compra, ilegalidad, inconstitucionalidad e impunidad; en 2017 élites de izquierda y derecha dieron la espalda al pueblo en el CNE, Moreno tapó el saqueo correísta-morenista y cuidó la estructura totalitaria corrupta y antiderecho. Correa ordenó que pase Lasso y no Yaku. Un alto precio debe pagar Ecuador y van por la Comisión de la Impunidad, la Asamblea con ¿Pierina o alguien de Nebot…?, el Cpccs-la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía… El ‘habeas corpus’ da medidas de protección, “no revoca sentencias”. Audiencia de marras en Manglaralto, ¿no en Latacunga, por información de marras que, Glas no estaba allí? Funcionarios de marras de Lasso debieron rechazar el lugar de marras y que Glas estaba bien -los peces gordos pasan como en hotel 5 estrellas-. Lasso no pidió su inmediata detención (a pájaro que abren la jaula…). A la Fiscalía, la detención e investigación de funcionarios de marras e información de marras. A la Justicia de marras, investigar y suspender al juez de marras. Todos para Correa, los “no” Cpccs, Asamblea, Justicia, CNE, CC y Ejecutivo erigen sin retorno a la Cubazuela del paralelo 0. Delincuencia en cárceles, calles y el poder matan al país, empresas, comercio, turismo, transporte, familias, policías, militares…, y callan a C. Vera y su gran audiencia.

Juan Carlos Cobo Rueda