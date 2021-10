País esclavizado, mutilado, saqueado y traicionado (III)

Según M. Larrea: “El país luchó 7 años con Inglaterra y sus corsarios que pescaban ballenas por su aceite (petróleo de la época). J. J. Flores nombró gobernador al Gral. José Villamil” que, defendió la soberanía y sacó a los ingleses. O. Hurtado en 1982 se opuso a la Convemar porque: 1) Desconoce las 200 millas marinas soberanas. 2) No reconoce los Estados continentales y “¿archipelágicos”? 3) Es lesiva a la fauna que nace en Ecuador y fluye fuera de él. Ecuador le ganó a EE.UU. (David vs. Goliat), “en la guerra del atún y 154 barcos (privados)”, entre 1961 y 1966. Y EE.UU. respondió con la caída de C. J. Arosemena Monroy e impuso una dictadura militar que cayó porque el país se dio cuenta del favor a EE.UU. Ecuador defendió sus 200 millas con la cohesión de la marina, el pueblo, la Legislatura y el Ejecutivo por vía diplomática hacia Latinoamericana (hasta 1975 con la acción de O. Arosemena, Velasco Ibarra (VI) y G. Rodríguez L.). VI en 1946 sacó la base naval de EE.UU. en las Galápagos. En 1986, L. Febres-Cordero “decretó que Ecuador adquiría plena soberanía sobre el mar intermedio de 125 millas entre las 200 millas continentales e insulares”. El guayaquileño V. Rocafuerte en 1836 hizo el “Reglamento de Medidas para evitar el Contrabando Marítimo”. J. María Urbina V., militar quiteño, la Declaración de Santiago de 1952 o Tratado del Pacífico de las 200 millas con Perú y Chile, en defensa de intereses extranjeros por la pesca. Y en 1966 el interino C. Yerovi incluyó en el Código Civil las 200 millas marinas soberanas continentales e insulares.

Juan Carlos Cobo Rueda