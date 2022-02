Contra natura

Es el pacto o asociación entre personas o instituciones que por alguna razón se consideran de naturaleza opuesta. El pacto antinatura entre UNES, socialcristianos y Pachakutik no es para lograr el progreso ni felicidad del país, sino para tumbar a un gobierno que parece honrado y que de continuar así en los 3 años que faltan, retardaría ese tiempo a los pícaros que quieren seguir robando y encubriendo a ladrones. Diego Delgado y Fernando Villavicencio tienen los documentos y pruebas irrefutables de las fechorías que los mandarán a la cárcel. Dado el tipo de delito, como tráfico de influencias o peculado que no prescriben, los delincuentes no pueden volver sino es a Latacunga a cumplir la pena, y no están dispuestos, tienen que subvertir el orden, apoderarse de la Asamblea que perdone a Correa por falta de pruebas, librarse de Lasso y seguir con sus manos limpias, corazones ardientes y bolsillos llenos. Tan miserables son los proyectos de los desestabilizadores, que Guadalupe Llori, presidente de la Asamblea, no tiene reparo en calificar a sus dirigidos de Pachakutik, como ‘asquerosos desechables de UNES’ (¿). ‘Gente honrada’ se suma a Llori y espera que administre con justicia las sospechosas amnistías que liberarían de culpa y pondrían en libertad para seguir delinquiendo a todos los asquerosos desechables de la delictiva Asamblea que nos gobierna.

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar