Caicedo brilló en su debut

Lo vi debutar en la Serie A con Independiente del Valle. Moisés Caicedo estaba en todas partes de la cancha, con una energía única. De un día a otro empezó a hacer goles e incluso siendo novato en la Conmebol Libertadores destacó por su técnica. Por su capacidad de participar en defensiva y ofensiva demostró que sería un jugador completo.

Logró la titularidad en IDV, ya me suponía que sería convocado a la Selección de Ecuador, pero sí me tomó por sorpresa que con sus 18 años, y que siendo su primera convocatoria, haya debutado como titular ante Argentina. En Quito, contra Uruguay repitió como titular, pero Caicedo no ha dejado de sorprender.

Mateo Garcés