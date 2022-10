Mi país, digno de mejor suerte

Con los politiqueros que tenemos, vemos cómo se hunde cada día más. Cuando ganó las elecciones el actual gobierno, pensé que las cosas mejorarían pues sus integrantes venían del sector privado. Lleva más de un año en funciones y la criminalidad sigue en aumento. Prometió cosas en campaña que no se han hecho realidad. No hay visos de que se vaya a derogar la tabla de consumo de drogas. Se dijo de que no habría nuevos impuestos y se hizo precisamente eso. El sector indígena hizo una nueva revuelta en junio, por 18 días, y el país perdió más de $ 1.000 millones por los actos de vandalismo. El líder de la barbarie fue encarcelado y al día siguiente liberado: ahora una jueza penal de Latacunga decidió la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal contra este personaje. Mis condolencias a la familia de la profesional asesinada en una dependencia policial, que el Gobierno ha decidido demoler. ¿Qué culpa tiene el edificio? Los ingresos petroleros, los fondos recibidos del FMI, los ingresos por nuevos impuestos han dado a la caja fiscal respiro financiero, ¿entonces por qué no se abastece de medicamentos suficientes a los centros de salud del IESS y MSP? Una nave turística que iba con 39 pasajeros en las Galápagos naufragó. Hay serios indicios de responsabilidad por parte del capitán: problemas en el motor y no todos los pasajeros tenían chalecos salvavidas. ¿Así quieren un despegue del sector turístico? ¿La falta de planificación inicial permitió que ocurra esto?

Roberto Flores