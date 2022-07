Solo en este país se ven estas cosas. Increíble pero cierto. Una vez que pasaron los 18 días de actos vandálicos y de terrorismo de junio de este año, cuando nuevamente el sector indígena fue el principal protagonista, igual o parecido a lo ocurrido en octubre de 2019, ellos creen que tienen la razón en todo y no lo es. No defiendo al Gobierno, no me interesa hacerlo, no soy político. Suficiente con los dos escenarios de terror en esas dos fechas diferentes donde el sector productivo perdió mucho dinero sin que haya las condiciones necesarias para resarcirle lo que ha perdido. Luego de negociar los 10 puntos y que en alguno de ellos no se pusieron de acuerdo, se inventaron hacer mesas de trabajo y de diálogo entre el sector indígena y el Gobierno en un plazo no mayor a 90 días y que esté resuelto todo, porque luego no sabemos qué va a pasar. El sector indígena no representa el 12% de la población ecuatoriana, que se estima es de alrededor de 18 millones de habitantes. ¿Por qué solo participan: sector indígena-Gobierno? ¿Y las cámaras? ¿Y el sector exportador? ¿Y las universidades? ¿Y el sector financiero? ¿Y los otros gremios de profesionales? Veo las noticias en la TV y también quieren participar en este diálogo los asambleístas. ¿Por qué es solo el sector indígena el que participa en estas mesas de trabajo y de diálogo? ¿Y el resto de ecuatorianos, qué somos?

Roberto Flores