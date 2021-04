Los mejores piropos

A través de mi vida he recibido muchos piropos, como toda mujer. Pero hay tres que me gustan mucho :1. “Tú tienes facilidad para aprender”, me dijo un doctor de 90 años, una eminencia, dueño de tres clínicas, políglota, viajado por el mundo. 2. “Cuando usted me explica, ahí sí entiendo”, me dijo mientras le daba clases de ajedrez un niño de 8 años de origen asiático con coeficiente intelectual superior al promedio, aprendió a leer a los tres años. 3. “Oiga, Srta., no se vaya a casar con un pobre”, me dijo un joven mientras caminaba por las calles de Guayaquil. - ¿Por qué dice que no me case con un pobre? - Porque usted es muy rica. Salió de mis labios una sonrisa y me alejé.

Fátima Macancela