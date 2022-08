Para mejorar la presentación de la ciudad

Por algunas ocasiones se ha preguntado a la alcaldesa por qué no pone en vigencia la antigua ley que pedía a los propietarios de edificios que estos sean pintados antes de las fiestas de octubre cada año, para dar una mejor visión a la ciudad, lo cual no costará absolutamente nada al Municipio. Da mucha pena verlos con signos de descuido y suciedad cuando es tan fácil mejorar su presentación de ante extranjeros y guayaquileños que tanto queremos a esta ciudad. Otra cosa que llama la atención es la cantidad de edificios totalmente desocupados; nadie se encarga de su limpieza y mantenimiento. No estamos cuestionando el trabajo de la alcaldesa sino que como guayaquileños deseamos lo mejor para nuestra ciudad y lo que de una u otra forma es un paso adelante en su presentación y limpieza, que no tiene un verdadero atractivo para los visitantes a más del malecón, que de acuerdo a la propuesta será recuperado con el dragado ya licitado del río y será uno de sus mayores atractivos. Entendemos que también el edificio de la antigua aduana, la clínica Santiago, etc. serán de alguna forma habilitados para tratar de alojar a tantos indigentes que viven bajo puentes y en las calles, pero lógicamente haciendo un reglamento que impida los desmanes y los obligue a mantener los espacios limpios, con una administración y reglas que faciliten su buen estado.

Ing. Édgar Diminich M.