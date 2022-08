Vi en televisión un reportaje de soldados israelitas que golpean a un joven palestino y le quiebran un brazo.

Como hace 6 años, conduciendo una moto a lo largo del malecón, al cambiarme de carril me encontré sorpresivamente con bordes de cemento que el vehículo no logró superar y en la caída sufrí la ruptura de la clavícula y de dos costillas. Me levanté; no podía respirar pero me repuse, me monté en la misma moto y avancé hasta el hospital Luis Vernaza.

Díganles, por favor, pero no solo a los israelitas, también a los palestinos, que tengo una clara idea de lo que pasó ese palestino en Israel.

Mario Guerrero Burgos