¿Quién manda en el país?

Los ciudadanos de clase media, nos preguntamos quién mismo manda en el país. Si es el FMI que hizo aprobar al Gobierno una ley de impuestos a los ingresos de los contribuyentes con la complicidad de una misérrima Asamblea que no la revisó siquiera, y entró en vigencia por ministerio de la ley, no obstante que el presidente Lasso en su campaña ofreció bajar, mas no subir impuestos. O la Corte Constitucional, que reduce los estados de emergencia decretados por el gobierno e impide que intervengan las FF. AA. en las cárceles en defensa de la seguridad ciudadana y se persigan los crímenes que ocasionan dentro y fuera de ellas , las bandas de narcotraficantes. O el COE Nacional, que lejos de proteger la vida de los alumnos, en contubernio con la ministra de Educación quieren que el 100% de estudiantes vuelva a clases, sin exigir siquiera el requisito de vacunación contra COVID-19 a alumnos y maestros, como si el éxito de la ministra fuera lograr la apertura presencial total en medio de una pandemia que no se ha ido. La salud pública tenemos entendido que es competencia exclusiva de la ministra de Salud y la Vicepresidencia de la República. El COE Nacional y la ministra de educación han pasado circulares hasta a los establecimientos privados para que la apertura presencial sea al 100 %, sin respetar protocolo alguno a partir del 7 de febrero. En resumen, ¿quién mismo manda en el país?

Gustavo Chiriboga Castro