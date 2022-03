Lógica y acordada la delincuencial e inconstitucional amnistía

En 2009 esperaban la postulación de un buen alcalde a Carondelet y Moncayo dio un paso al costado, a favor de la salida de la Cúpula Militar que defendía su institución e informaba al país en derecho como representantes legales, pero no convenía a la autocracia. Nebot con D. Bucaram, su NO fue SÍ a la ilegal Consulta de 2011, que el país rechazó, pero la mano verde dio SÍ. Sin rubor divulga el pacto CorreaNebot-Lasso. Moreno callado mientras Correa destruía la democracia y perseguía a la prensa, becado en Suiza y ganó con boletas planchadas. Quito Luz de América y Páez - no Lasso y Monge- rechazaron el fraude en vano. Indígenas, políticos, sindicalistas, empresarios..., ungieron a quien encubrió el saqueo correísta-morenista. Consulta inoficiosa: sigue vivo el Cpccs. En 2019 CNE con apagón informático y 17 candidatos chimbadores y ¿por ausentismo pusieron prefecta del 23% (Pabón) y alcalde del 21% (Yunda). Listos para respaldar a incendiarios con $ 821 millones en pérdidas, ataque al petróleo, agua, bienes públicos y privados, medios, periodistas y cuarteles, desarme, vejación y secuestro a la Fuerza Pública, etc. M. de Gobierno y contralor dejaron sin protección policial la Contraloría y los golpistas quemaron los expedientes de "todos y todas", amnistiados por 99 alza manos. Quito y Páez en la calle, ¿alcalde, concejales, el país y Lasso, sumisos a bárbara afrenta? Violentos nacionales con extranjeros desestabilizan países y son amnistiados.

Juan Carlos Cobo Rueda