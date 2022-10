Ligas barriales siguen esperando el ofrecimiento del presidente Lasso

El art. 381, inciso segundo de la Constitución establece distribución equitativa de recursos estatales en favor del deporte formativo y de alto rendimiento. Sin embargo esta disposición sigue siendo letra muerta porque el ministro de Deporte no tiene voluntad para hacerla cumplir. Siguen moviendo sus tentáculos herederos del intervencionismo en el deporte. Desafortunadamente en este país todo queda en silencio, como los latisueldos. Seguiremos vigilantes para que no existan más privilegios ni discrecionalidad en el sistema deportivo nacional. Ventilo el tema porque queremos que el presidente Lasso y la Asamblea Nacional tomen la palabra. En la Liga del Sur, a cientos de niños pobres de ligas barriales, que hacen actividad deportiva y que estudian gratuitamente en este lugar, el ministerio del ramo no les presta ninguna ayuda; argumentan que no es lo mismo una federación ecuatoriana que una organización deportiva que no es parte del sistema nacional. ¿Qué pasaría si a estos mismos niños del semillero, que no reciben ningún apoyo del Estado, se los inscribiera para que participen en representación de otro país, defendiendo otra bandera y cantando otro himno que no sea el ecuatoriano? ¿Dónde quedó el proyecto del asambleísta Marcos Molina? Parece que a nadie le importara el ofrecimiento que hizo el presidente Lasso en campaña.

José Emilio Ruiz Ortiz