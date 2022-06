Irresponsabilidad y obra pública selectiva en función de los posibles votos

Es verdaderamente increíble la forma en que el Municipio de Salinas se preocupa de las necesidades del cantón en plena temporada invernal. Le pedían arreglar la calle 2 por la cantidad de baches existentes. Resolvió cambiar totalmente la zona de rodamiento de la calle 4, a la cual se le hizo un hueco de aproximadamente 60 cm para renovarla totalmente; sin embargo al poco tiempo se dejó botado el trabajo irresponsablemente, así que los propietarios de villas no pueden ingresar a ellas. En la ciudadela Milina, que nunca ha sido objeto de beneficio alguno en sus calles de circulación (pues aporta muy pocos votos en elecciones), de repente se les ocurrió comenzar por el alcantarillado y dejaron una cantidad de material de excavación, por lo cual es prácticamente imposible acceder a las edificaciones si no por donde escasamente han dejado un pedazo para, con verdadero peligro, pasar, y hasta el momento solo se han hecho cajas de recepción en la mitad de las calles, sin haber colocado ninguna tubería, por lo que sus habitantes siguen usando pozos sépticos con el riesgo de llenarse y no poder usar las viviendas. No se da ninguna explicación al respecto de parte del Consejo y no sería raro que dejen botado el trabajo, a medias. La mayoría de los que viven en esa urbanización van solo en tiempo de playa y no dan votos en las elecciones.

Édgar Diminich M