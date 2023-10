La importancia del análisis de encuestas y las causas de la indecisión al sufragio

Muchos líderes de opinión gustan de analizar la tendencia o preferencia electoral de candidatos, pero es necesario revisar al detalle otros segmentos de las encuestas que ayudan a entender al elector y crear política pública. Vale analizar segmentos que se manifiestan como: nulos y blancos (12,36 %) e indecisos (18,98 %), por qué se dan tan altos números, entenderlos y poder llegar a estos sectores de manera correcta con la propuesta política.

Un grupo poblacional no se siente representado por los candidatos, la gente no se siente respaldada en sus necesidades básicas. La corrupción y abandono en que se encuentra la administración pública hace que electores sientan aversión por el sufragio. La falta de cultura política, es decir, la falta de educación política, de lectura, investigación y análisis de la situación política actual, crea en el elector dudas al momento de votar. El constante engaño de politiqueros, de falsos líderes sociales y gremiales, hacen perder el interés por sufragar; existen falsos líderes que por intereses mezquinos buscan confundir al elector. Hay falta de liderazgo seccional, existen muy pocos líderes honestos que puedan guiar a sus bases al análisis real y objetivo en temas políticos. Otras veces las propuestas de los candidatos no llegan de manera precisa al elector, no conectan con sus necesidades ni con sus anhelos.

Pedro Pablo Jijón Ochoa