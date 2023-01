La ignorancia busca el poder

Se dice que todos somos ignorantes; sin embargo toda regla tiene excepción y mucha decepción. Esta palabra, -¡Ignorancia!-, es de origen latino, cuyo significado es “no conocer”. Tiene como sinónimos: ineptitud, incultura y analfabetismo, entre otros. En ciertas regiones se usa como insulto por parte de los sabelotodo. La peor ignorancia para los pueblos es la “ignorancia política”, pues exclusivamente en tiempo de elecciones, con hipócritas abrazos les conviene que las masas no escuchen, no hablen ni piensen. Se los calla con tarritos de conservas, frejoles, funditas con arroz o un artista de mala muerte para solucionar un día de hambre a costa de un mandato de larga data. Es un mal perenne por la falta de educación en el área, pues ningún gobierno ha tratado de incluir nociones de educación política en la formación de las generaciones. No se hace política de ideas y valores, sino de personas. “En política, el vencedor no es, necesariamente, quien tiene razón”. “La política es el arte de vender, simultáneamente, el gozo de la estabilidad y la paranoia ante el caos”. “Si votas por políticos corruptos, ¿por qué no le das las llaves de tu casa a los ladrones?”. “Cuando no se elige al más animal de todos, parece que no es realmente democracia”. “El pueblo que elige a políticos corruptos, es cómplice de su destino”. Por una disposición que desconozco fui borrado de los padrones sin haberlo solicitado, quizá se piensa que la edad dorada no piensa.

Ricardo López González