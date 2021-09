Es humano ayudar a los afganos pero no es lo mismo que ayudar a latinoamericanos

El mundo se ha ido constituyendo de migraciones; los ecuatorianos emigran a diversos países. Sin embargo, debemos reconocer que nuestro país está en pañales jurídicamente, que la situación económica es desastrosa, no tenemos un modelo establecido como política de Estado en educación, sin topar el sistema de Salud. Es humano ayudar a los afganos en su huida de los talibanes, pero no es lo mismo ayudar a chilenos, colombianos, venezolanos o cubanos; tienen las mismas costumbres, el mismo idioma y religión. Los afganos son totalmente diferentes y su religión está por encima de todas las obligaciones y derechos. Acompañan a su credo religioso el trato aberrante a las mujeres y su vestimenta (sin poder conocer sus rostros), la ninguna reciprocidad religiosa con nosotros, el odio a la diversidad sexual, etc. Expreso entrevistó al presidente del Centro Islámico de Guayaquil, quien manifiesta que la vestimenta de sus mujeres está dentro del código islámico y asegura que cada religión tiene su propio código, lo cual no es verdad. Y expresa que los talibanes siempre han estado allí y que la huida es de gente que colaboró con los invasores. No es posible aceptar que se refleje la venganza como lo más común de las cosas. El señor menciona que siempre en las guerras hay un perdedor y un vencedor, que va a querer ajustar cuentas con gente que colaboró contra ellos.

Ab. Franklin Lituma Manzo