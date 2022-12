Hoy y siempre seamos ‘doble positivo’ con nuestras mascotas

El 06-nov-2022, Tranquilino, mi gatiahijado, maulló afuera de mi hogar a las 06h00; estaba golpeado, con mordeduras en la boca y por ello su lengua ahora tiene forma bífida, como las serpientes. Tenía también lesiones muy fuertes en la axila, su carne se veía. Fui a la veterinaria y le hicieron exámenes; resultó ser ‘doble positivo’: portador de leucemia y sida felino. Le adecué un lugar en mi casa para que viva con dignidad sus últimos días; en su momento de dolor fui yo la primera opción donde pidió socorro y no podía defraudarlo, ni poner en riesgo de contagio al resto de gatiahijados. Recordé cómo todas las mañanas y noches él me escoltaba del parque a mi casa y se colocaba junto a mí en posición de ‘listo y preparado para atacar’ cuando alguien con actitud sospechosa o bajo efectos de drogas pasaba junto a mí. Cuando ingresó a casa pesó 4,75 kg, al 17-dic-22 pesó 6,25 kg; sentirse amado aporta a su mejoría. Algunas personas cuando sus mascotas adquieren enfermedades catastróficas delegan su alimentación e hidratación a su empleado, quien va dos veces por semana a casa, convirtiendo al hambre y la sed en sus compañeros en sus últimos momentos. La leucemia y sida felino no son contagiosas a humanos, si una de nuestras mascotas las adquiere seamos ‘doble positivo’ en atención y cuidados, seguro ellos lo harían con nosotros.

Ec. Marysol del Castillo