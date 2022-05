Hay que marcar antecedentes, sino todo será chiste

El grupo Latacunga Animalista en Facebook publicó el 14-mayo-2022, el caso de Osito, el cual sin mucho esfuerzo puede ingresar a un capítulo de Aunque usted no lo crea, de Ripley. Osito es un perro de raza mediana que salvó a su mamá humana de ser violada; el premio a esta noble acción fue recibir muchos golpes del agresor. Esto sucedió en San Buenaventura, Latacunga. Pasado el susto, su dueña acudió a la Policía a denunciar el intento de violación y la agresión que sufrió Osito, y la respuesta que recibió fue: "que no se puede hacer nada ya que la denunciante no está golpeada y el sujeto no logro abusarla". El agresor es un vecino de la víctima; al estar libre y ver que no hubo ninguna acción contra él volverá a intentar lo truncado, contra ella o a cualquiera que se le pase por el camino y nuevamente Osito u otro animal será golpeado. ¿Qué se necesita para aplicar lo dispuesto en el art. 249 del COIP, que señala que: La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionado con pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario? Si se causa la muerte del animal será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días. Si no aplicamos justicia, todo será letra muerta. Todos los animales tienen derechos. Revisen este caso.

Ec. Marysol del Castillo