¿Qué están haciendo los buenos?

Conaie nació con buenas intenciones, pero en el camino cambió su rol histórico al convertirse en terrorista. Lo peor: ha comenzado a usar los mismos métodos de Sendero Luminoso, que incluyen un comportamiento arrogante comparable solo al de los gamonales. Intenta manejar el destino del país como si fuera un feudo propio y para ello impone sus reglas de juego. Es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de la institucionalidad republicana, pues si no se acatan sus decisiones, la espada cae y caotiza otra vez al país. Entonces entra a funcionar la opinión del pensador Thomas Burke, quien decía que para que los malos tengan éxito es suficiente con que los buenos no hagan nada. El objetivo final se llama ‘comunismo’ a la ecuatoriana, similar al ‘cholocomunismo’ de Sendero Luminoso. Al dar pasos sostenidamente contra el Gobierno, lo que queda de mandato de Lasso se transforma en un ambiente siniestro que no tiene rival con la tranquilidad que se espera sea. La amenaza ahí está y lo que se verá está por verse.

Francisco Bayancela González