En 1970 se filmó Los girasoles de Rusia, coproducción de Italia, Francia y la Unión Soviética, con Marcelo Mastroiani, Sofía Loren y Vitorio De Sica, leyendas del cine. Los girasoles eran una maravilla, pero no de Rusia sino de Ucrania, en ese tiempo parte de la URSS. La invasión rusa ha paralizado la producción de aceite de girasol de Ucrania, que cubría Europa. En los primeros 15 días de guerra, en España el litro de aceite de girasol subió de 2,8 a 4,50 euros. En Sudamérica, Argentina es el principal productor exportador de la oleaginosa, donde no es la guerra la que está elevando el costo del producto: el gobierno de Alberto Fernández prohibió exportar el aceite hasta aumentar los impuestos de exportación, en un intento de quedarse él con la utilidad. Mientras en Latinoamérica persistan estos gobiernos, seguiremos para atrás. Junto con el trigo y el maíz, el girasol es de los principales productos que Ucrania ofrece al mundo. Ecuador consume trigo canadiense para la panificación, y como el trigo es base para la producción de balanceados para camarón, tendremos que buscar trigo más barato; el nacional cumple estos requisitos, pero si no aumentamos la producción para cubrir en parte la demanda del balanceado, tendremos que importar trigo para ello y el aumento del precio del pan será mayor. Ojalá alguien pensante en el Ministerio de Agricultura acoja este pedido y pongan manos a la obra. En maíz, Ecuador también es deficitario; se utiliza para alimentar pollos de carne y gallinas ponedoras. Debemos fomentar su cultivo, aumentando las superficies sembradas y mejorando la productividad por hectárea.

Hugo Cortez Haddad