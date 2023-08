FF. AA., Ecuador y Dictaduras del SSXXI

Gloriosas FF. AA. reconocidas en el mundo por su profesionalismo, honor y patriotismo en batallas históricas libertarias del nacimiento de la República y de la C. del Cóndor-1981 y el Alto Cenepa-1995, asistencia en desastres naturales, cuidado del territorio, seguridad, etc. Varios generales dijeron no a la dictadura totalitaria disfrazada de democracia del SSXXI y fueron descabezados ilegalmente. El general L. Castro por señalar la pérdida de custodia en elecciones amañadas de 2017. Y el CNE no les permite realizar el pedido de Villavicencio, si tienen la obligación de defender derechos, libertades y garantías; siendo el voto el derecho primario. En el proceso exprés del que desconfían los 18 millones de ecuatorianos, buscan tomarse la patria y volvernos Cubazuela para siempre. Cuando debió ser una institución que se debe al Ecuador y a la Constitución. Ninguna persona puede ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. 18M deben acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad “competente”. Cuando irrespetan ‘su’ Constitución, el voto y denuncian aportes ilícitos sin control, ¿acaso la autoridad no se vuelve incompetente e ilegítima? 158.- FF. AA. y Policía son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra… Las normas y “los actos del poder público” deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario “carecerán de eficacia jurídica”. 426: Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución

Juan Carlos Cobo Rueda