Falta de preparación política y cultural de los candidatos

Esto es muy preocupante para el pueblo ecuatoriano, por cuanto se nota que los preelegidos y los que se van a elegir no están preparados para desempeñar estos cargos ni moral ni éticamente. Los candidatos a elegir para alcaldes, prefectos, concejales, etc., son los mismos, que se cambian de partido, y no tienen preparación política; hasta con el enemigo político han realizado pactos y no podrán cumplir con lo que ofrecen en campaña.

En la Asamblea la mayor parte de asambleístas leen mal lo que les prepara el asesor y cuando les toca interpelar es horroroso observar que el acusador lee lo que le han preparado y lo hace mal, sin ninguna preparación para cumplir con lo que le designó el pueblo. Tienen el 7 % de aceptación del pueblo; si tuvieran dignidad renunciarían.

El Consejo Nacional Electoral tiene obligación de reglamentar las elecciones para designar las diferentes dignidades, por ejemplo, concejales. Deberían tener un curso por lo menos de cuatro años para que reciban clases de contabilidad, se aprendan la Constitución de la República, la Ley de régimen de Municipalidad, ética, moral y aprobar el curso. Igual para prefecto y concejal con la Ley Provincial. Los asambleístas deben estudiar 5 años y agregar gramática, oratoria, más que todo redacción y que no tengan faltas ortográficas. Para presidente de la República, todas las materias anteriores por seis años, y agregar geografía e historia del Ecuador, diplomacia y preparar a sus asesores con un curso según su especialidad. Los ministros de Estado tienen obligación de preparase en sus respectivas ramas.

Gualberto Arias Bonilla