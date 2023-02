Tienen que existir cambios generacionales en la política

En todo aspecto de la vida los cambios generacionales son válidos y necesarios para el fortalecimiento de la sociedad; sería imperdonable pensar que el ‘statu quo’ es obligatorio. Los mal llamados conservadores nunca lo han hecho; es factible combinar el pensamiento existencialista con el futurista. La responsabilidad individual es la libertad, sin embargo en el existencialismo se analiza como fenómeno independiente de categoría abstracta. Un futurista ha aprendido a estudiar el futuro y usa ese conocimiento para permitir que otros identifiquen opciones posibles y en función de ello tomen decisiones sobre cuál es el mejor camino a seguir para alcanzar el más alto potencial de sociedad y de vida. Nadie puede predecir el futuro, debemos enfocarnos en las señales, mirando hacia atrás para ver hacia adelante, descubrir patrones y crear una sociedad mejor. La política tiene que cambiar o la cambiará algún fenómeno extraño desconocido actualmente. No es verdad que los políticos deberían cambiar, ellos no conocen de política; si la sociedad no conoce de política debemos inventar algo para organizar y administrarla. Hasta tanto los mayordomos deben abandonar las haciendas y dejar a la juventud la responsabilidad de inventar algo o resilienciarse con lo que tenemos. Hemos convividos con generaciones ‘baby boomers’, X, milllennials, centennials o Z, y por último generación Alfa.

Franklin Lituma Manzo