Evitemos que Ecuador se lumpenice

En 1555 Nostradamus predijo a más de 2020 también para 2021 que todas las naciones y las mayores capitales del mundo serán destruidas y hasta los templos violados por furia demoledora humana. El mal triunfará inconteniblemente sobre la tierra. Muchos creen que predijo el COVID-19. El 2021 seguirá igual o peor al 2020. Auguró grandes catástrofes ambientales con consecuencias gravísimas para el planeta. Al parecer dijo que 2021 traerá una nueva pandemia que podría ser peor que la actual. Posiblemente se suscitará un tercer conflicto bélico mundial, con marcada hambruna por la falta de recursos causada por fenómenos naturales, dándose una lumpenización en especialmente de los jóvenes del sur de América, entre ellos Ecuador, con hechos delictivos que ya se están dando, pues la mayoría de su población 60 %, está por debajo de la clase obrera, sin trabajo definido. Es decir , aquel sector de la población que para sobrevivir se ve obligado a realizar actividades al margen de la legalidad o en marginación social. Al no disponer de recursos formales depende de subsidios , caridad y hasta de actividades ilícitas. La difícil situación socioeconómica se da sobre todo en personas que culturalmente no tienen referencia sobre el futuro y responden a cualquier llamado político o de líderes demagógicos, enrolándose en cualquier propuesta, incluso delictiva, si lo hace sentir parte de un grupo. Esto tiene impacto en el crecimiento de la población desempleada; aumentan los jóvenes sin estudio, trabajo, ni alimentación en metrópolis como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Manta, Machala, Riobamba, Ambato, etc., donde crece una cultura individualista y caótica que penetra las relaciones sociales. Odian la institucionalidad, rechazan la propiedad social y están dispuestos hacerle cualquier daño. En una sociedad lumpenizada la lógica del éxito y el lucro personal se transforma en deseo desmedido que logran a cualquier precio, ocasionando destrucción y muertes; para ellos lo importante son los resultados favorables para sí mismos.

José Arrobo Reyes