“No es ético bailar sobre una tumba”

Es justo que nuestras FF. AA. celebren su victoria en la batalla del Cenepa. Pero sería criticable seguir ocultando que el acuerdo de Mahuad-Fujimori es nulo porque se basó en laudo arbitral que no firmó el presidente Clinton de EE. UU. sino un delegado no competente; y por haber sido impuesto por la amenaza peruana de extender con superioridad numérica la guerra a todo Ecuador. Procede replantear un acceso soberano al Amazonas. Está pendiente la propuesta de Sixto Durán Ballén de que Perú admita como ecuatoriano todo el río Cenepa. Si no fuera admitida una solución pacífica, fundada en 20 años de paz fecunda, Ecuador debiera acudir al Tribunal de Justicia Internacional competente.

Jaime Damerval Martínez