Estamos estancados

Muchos hemos escuchado: “El tiempo vuela cuando uno se divierte”. Existen varios estudios y artículos que explican las razones de esta percepción del tiempo. Entre las principales indican que es debido a que cuando estamos entretenidos nuestra mente se encuentra ocupada y activa por lo que no presta atención al tiempo, que sigue transcurriendo a su alrededor, es decir, no es lo mismo pasar 3 horas sentados en el cine viendo una película de acción que pasar 3 horas sentados esperando un turno en el banco. Durante el mes de enero existió una sensación generalizada de que fue un mes demasiado largo. De cierta manera me parece que fue un desahogo masivo de un sentimiento acumulado durante varios años de estancamiento. Para salir de esta situación necesitamos someternos a una economía mucho más dinámica, dejar de ser un país tóxico para los negocios, solucionando los problemas en la tramitomanía, bajando el costo de la legalidad disminuyendo impuestos y cargas laborales artificiales, además de abrirnos al comercio para que vengan productos más baratos y de mejor calidad, además de introducirnos a un mercado global que nos exija mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad.

Leonard de Jesús Quinde A.