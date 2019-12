En la actualidad los ecuatorianos esperamos impacientes que el gobierno tome algunas decisiones que puedan avizorar una luz para el beneficio del pueblo como a todas las clases sociales del país, pero parece que pasará mucho tiempo para lograrlo ya que no estamos viendo ningún cambio específico que represente algo favorable en su política actual.

Lo que no comprendemos es por qué no tratamos por lo menos de recuperar algo de lo robado en la administración anterior y aceptan que los delincuentes se paseen libremente por el país, que se vayan a otros países o que trabajen en este gobierno sabiendo a ciencia cierta que no olvidarán fácilmente lo que del gobierno anterior recibieron, que en algo tienen que rendirle tributo a esta realidad. Además en ninguna parte del mundo las fuerzas armadas y la policía pueden ser capturadas por una horda de indígenas y afines con la cual nuestras FF. AA. y Policía han perdido mucho valor para el pueblo ecuatoriano que siempre ha pensado que son gente preparada y de valor que lucha contra la delincuencia y también defiende la soberanía del país .

El pueblo está cansado y lo que simplemente desea es no ver las mismas caras en el gobierno dejando de lado tanta gente valiosa que se encuentra lista para hacer de este país lo que era antes y que fue destruido por un gobierno prepotente y de conciencia culpable de la eventual ruinas de este país.

Ing. Édgar Diminich Miranda