Educación superior

En referencia a reportajes sobre la educación, me permito opinar que hay quienes se oponen a la excelencia en la formación universitaria; siendo becarias del estado critican su papel, como el caso Yachay, Ikiam, etc., que son intentos para que nuestros estudiantes tengan los más altos niveles, como se ha demostrado con egresados que han obtenido reconocimiento internacional. Pero los intereses afectados pierden la medida lógica sobredimensionando supuestas irregularidades que deben responder administradores, contratistas, fiscalizadores, etc. mediante auditorias técnicas y no políticas. Igualmente el abandono punible de la educación, salud, IESS, servicios públicos, etc. del peor gobierno de la historia 2017-21 trae como resultado la destrucción de escuelas y colegios que no se concluyeron por incumplimientos de contratos que pudieron darse por terminados y adjudicados a otros en el infortunado gobierno anterior, cuyo titular en recientes declaraciones en forma escabrosa argumento que su desempeño fue para evitar que nos convirtiéramos en Venezuela. En cualquier caso, el país fue desmontado sistemáticamente, quizá con el afán de demostrar cómo puede ser un gobierno en manos de la incapacidad y mala intención de destruir todo lo posible.

María. Anunzziata Llerena N.