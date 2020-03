Ecuador en zona de guerra por el coronavirus

Actualmente se vive en estado de excepción que durará 60 días y toque de queda. Sigo sin entender por qué la ministra de Salud y sus subalternos no colocaron carpas hospitales en los aeropuertos de Quito y Guayaquil (como se hizo en el Teodoro Maldonado Carbo en febrero de 2015) para poner en cuarentena a los viajeros que llegaban del exterior, y no los 14 días de observación (ayer la ministra de Salud reconoció que tras 15 días se puede activar el virus y hay que esperar otros 15; siguen debiendo 10 días). Ya es muy tarde para medidas tibias: deben a todos los pacientes en observación en las casas trasladarlos a un hospital o centro, como en Guayaquil, que están acondicionando la antigua maternidad Enrique Sotomayor, pues recién descubren que se propaga por el aire. Empezaron diciendo que no se reúnan más de 1.000 personas luego, 100, 30 y ahora 10. El vicepresidente dijo voy a China a promocionar productos y si regreso con coronavirus, regreso contento igual. Luego asiste a los 485 años por fundación de Portoviejo, donde había un montón de personas. Creo que siguen dando tumbos. Lo ideal era no permitir el ingreso de nadie desde diciembre de 2019, a estas alturas la naturaleza hará su selección. Recomiendo visitar la página de la OMS y adoptar medidas higiénicas: bañarse, lavarse las manos con agua y jabón al salir de casa y al regresar, cambiarse de ropa y darse un baño; póngase alcohol en la calle si usa dinero y tiene contacto con algo que puede contaminarse; deje fuera de casa los zapatos, o limpie con cepillo y detergente las suelas. Tome sol y ejercítese si puede al aire libre. Por el sol su sistema inmune mejorará. Se debe cuidar la garganta: haga gárgaras con agua tibia y limón. Tome 1 a 2 cucharadas de miel de abejas o gotas de propóleo; coma más verduras, frutas, use un polivitamínico, 1 gramo de vitamina C al día. Lo digo por experiencia, a mis 52, en febrero visité a mi sobrina con influenza, regresé y no contraje la enfermedad.

Fred Karol Núñez Figueroa

Lic. Nutricionista Dietista