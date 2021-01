Ecuador fue devastado por 14 años de abusos

Estamos totalmente impávidos ante lo que está pasando, al tener que afrontar en corto tiempo elecciones presidenciales con 16 binomios que prometen lo que no podrán arreglar, por lo que dejaron 14 años de abusos y sufrimiento de parte de quien hizo todo lo posible por dañar y rodearse de gente que solo tenía que aprobar los abusos del mandatario que, en su ambición de permanecer en el cargo hizo lo que nunca se había dado en este país: que la presidencia dure 10 años, llenándonos de deudas, vergüenza ante los países que no eran de su agrado al verlo hablar en otros idiomas que no sabía ni expresarlos. Nos quitó el balneario de Salinas y en general hizo todo el daño posible a Guayaquil, poniendo a su gente en el puesto muy bien llevado por el Ec. Danilo Carrera, dejando a la ciudad sin escenarios deportivos. Y quiere seguir dejando su huella con candidato puesto por él, haciendo un ridículo papel ante sus promesas al conseguir el puesto, que sabemos que no se van a cumplir. La persona que dejó en su puesto le falló. Por eso el pueblo tiene, ahora más que nunca, que reflexionar y dar su voto para presidente, no a los que hacen daño sino a los que sí tienen el sentido del honor y capacidad para sacar adelante a un país devastado, con muchos problemas.

Ing. Édgar Diminich M.