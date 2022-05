Día de la Victoria

Cuenta la historia que el 07/05/1945, los dirigentes de la Alemania nazi firmaron la rendición ante los aliados; el 8 en todo el mundo se iniciaron los festejos por la paz. Harry S. Truman, presidente de EE. UU. creo el día de Franklin D. Roosevelt, presidente muerto semanas antes, y declaró: Estamos a la mitad. Se seguía combatiendo contra Japón en el Pacífico. José Stalin, dictador ruso, protestó por la rendición alemana y exigió que los nazis se rindan ante la URSS, que según él fue el país que había ganado la guerra; los alemanes accedieron y firmaron otra rendición con la URSS el 9 de mayo de 1945. Desde ese día se celebra la victoria en los países de la antigua URSS. La II Guerra Mundial significó algo más de 55 millones de vidas humanas; se calcula que la URSS aportó con 13 millones de soldados muertos y con 14 millones de civiles muertos, incluyendo 1 millón y medio de judíos. La toma de Berlín significó para Stalin 450.000 bajas de soldados, todo por su necedad de querer llegar a Berlín antes que los aliados. Su sucesor, Putin, va por el mismo camino; quiere ganar la guerra en Ucrania poniendo los muertos (está llegando a 30.000 bajas) y aún no cumple tres meses de contienda. En Odessa hay 15 millones de toneladas de trigo, que estarían repartidas en el norte de Europa y de África; la cosecha de trigo para los meses próximos será de 25 mil millones de t que no pueden salir por el bloqueo. Ojalá 9 de mayo 2023 no tengamos que celebrar el Día de la Hambruna.

Hugo Cortez Haddad