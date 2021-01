Despido de médicos en los hospitales

No alcanzo a entender cuál es la verdadera razón, porque no es la primera vez que sucede esto, que contratan médicos para los hospitales del IESS y les hacen un contrato provisional. Ahora se ha puesto en la calle y despedido a 100 galenos que han atendido como verdaderos héroes a personas que han sufrido la pandemia de COVID-19. ¿Por qué no los contratan de forma definitiva si nadie sabe en qué va a terminar esto? La pandemia no se ha ido. No hay en este país un verdadero cronograma de cuándo van a llegar las vacunas, cómo se van a distribuir, desde cuándo se van a poner, a quiénes se las van a poner de forma prioritaria, porque la gente se sigue infectando y contagiando producto de que las autoridades no han puesto mano firme y se obligue a la gente a que permanezca en sus hogares, que se pongan mascarillas y que se las pongan bien. Priorizan cosas que no son importantes, como las elecciones, mientras la gente se sigue enfermando y muriendo en los hospitales.

Roberto Flores