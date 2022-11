Deslindando responsabilidades

Escuchaba al señor Alfredo Serrano en una entrevista radial sobre la inseguridad interna en el país. Básicamente, su alocución se basó exclusivamente en echar la culpa de todo lo que pasa al Poder Ejecutivo, sobre todo en la falta de apoyo económico a la Policía: compra de chalecos, nuevas armas, municiones, etc.

Pero de lo que no habló es de la responsabilidad inapelable, inobjetable, injustificable de la Asamblea en todo este asunto. Por ejemplo, de la ley del uso progresivo de la fuerza, por la cual los policías tienen miedo, ¡sí!, miedo de tocar a un delincuente, so pena de terminar en prisión. Me ratifico en que, siendo lo ideal el equilibrio, prefiero el abuso policial que el abuso delincuencial. Por ejemplo, la investigación de legisladores, que es vox populi, están involucrados con bandas narcodelincuenciales. Por ejemplo, legislar para poder someter a todos los servidores policiales a pruebas de polígrafo y depurar la institución. En otras palabras, se le olvidó al mencionado señor que de nada sirve dotar de obuses o bazucas o ametralladoras al poder policial si no las van a poder usar o las van a ceder a grupos irregulares.

Por lo menos a mí, su verborrea no me convenció. Señores legisladores: ustedes están involucrados en lo que está pasando en el país, pero de la misma manera sé que eso no les importa.

David Ricaurte Vélez