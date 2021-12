Correa es quien manda para el totalitarismo global

Constitución de Viciano y compañía, violada de cabo a rabo, mutilada antes de nacer con golpe al Parlamento y la Constitución, elecciones a dedo, sin C. C. y Justicia… Macondo queda corto. Golpe de Estado impune de $ 821M con quema de pruebas del saqueo. Crimen y narcotráfico en cárceles y calles. EE. UU. señala a generales, ¿no a los políticos que lo corrompieron todo con aportes indebidos en las campañas y ‘out’ Base de Manta - in droga? Justicia asaltada con un ingeniero y con la excusa de la ¿independencia?, Moreno y Lasso cuidan a los corruptos, “no al Derecho”. Saqueo de más de $ 100 mil millones y deuda de unos $ 70 mil millones sin recuperar un centavo. A pagar el pueblo con más hambre, impuestos, combustibles, violencia, solo 3 de cada 10 con pega formal y rezando no ser despedidos, etc. Autoridades vendidas “a la mutilación de 1,2 millones km2 con la Convemar”. Y Correa es quien manda con sus ministros, jueces, legisladores, GAD y megaburocracia. Washington Post: ¿Parece que Ecuador no tuviese presidente? Leyes protegiendo a saqueadores y victimarios, como en la narco-Venezuela con más de 8M huyendo. Hay que volver a la Constitución del 98, sanear el CNE y la Justicia, recuperar las 200 millas, el saqueo…, que FF. AA. lean la C. Magna y sirvan al mandante, Estado de derecho real, no a una dictadura. Nada por hacer, si han pactado más saqueo, deuda, crimen, violencia e impunidad.

Juan Carlos Cobo Rueda