Confrontaciones que dejan sospechas

Las fuerzas oscuras en el mundo se encuentran socavando la tranquilidad de los países que no se alinean a sus intereses. Los agentes policiales, que sin planificación institucional proceden irresponsablemente, está evidenciando que no solo es en EE.UU., también en Francia, Alemania, Chile, Brasil, Colombia. El objetivo es perturbar el orden y el quiebre democrático. Acá se irrespeta a los uniformados, los agentes municipales no tienen ninguna garantía, no usan arma de fuego ni tolete para atemorizar a los infractores. Existe el análisis de la violencia como fenómeno social y de la seguridad ciudadana como propuesta de política pública que busca construir ciudadanía. De ser ciertas deberían reaccionar con más contundencia en países dictatoriales como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Recordemos a los asesinos de las Torres Gemelas, eran infiltrados para realizar la masacre.

Franklin Lituma