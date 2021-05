Comienza una nueva Asamblea. Aún no ocupan sus oficinas y ya están hablando malas palabras: conformar una comisión de la verdad para revisar la “ilegalidad” de procesos judiciales, como el caso Sobornos y una serie de barbaridades por las que el pueblo no votó; sufragó para que el país enrumbe su futuro sobre bases sólidas, con políticas de Estado. La nueva asamblea entra pulverizando su credibilidad. Parece que todo ha evolucionado, excepto la mentalidad de los políticos que no entienden que la población pide con urgencia mejores oportunidades de vida, un futuro prometedor para sus hijos. Henry Kissinger dijo: “No todos los políticos son corruptos. Solo lo son el 90 % de ellos.”

Víctor Terán