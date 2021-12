¿Coincidencia?

Época de la III Duma, Georgia, Imperio Zarista: conflicto entre los trabajadores petroleros y los dueños; estos últimos convocan a una reunión a los líderes sindicales para llegar a un acuerdo, a lo cual Iosef Stalin, en ese momento todavía un agitador, se opuso tenazmente, vociferando que en la mencionada reunión deberían participar todos los obreros petroleros y no solo los líderes (las ya conocidas expresiones: que los dirigentes iban a ser manipulados, que los principales interesados eran los obreros, que los representantes empresariales eran mañosos, etc.)... ¿No les parece que existe mucha similitud entre esta estrategia política y las exigencias solicitadas por líderes locales para participar en reuniones con el Gobierno? Tengo la impresión de que estos líderes han sido preparados, formados, instruidos, capacitados en la ideología estalinista. Considero que es necesario conocer la historia para evitar repetirla, y esta me dice que luego de esas demostraciones de democracia, igualdad, participación, camaradería, por parte del Stalin revolucionario, se terminó en la pérdida absoluta de las libertades civiles y participación del pueblo ruso cuando los bolcheviques, Lenin, Stalin, llegaron al poder (incluyendo todo el dolor causado a millones de seres humanos). Debemos ser muy cautos para no caer seducidos con cantos de sirenas.

David Ernesto Ricaurte Vélez